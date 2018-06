Polícia desmonta bando de roubo e desmanche de carros no RS

A Polícia Civil prendeu 11 suspeitos de participação numa quadrilha especializada no roubo e desmanche de automóveis em municípios da região metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 15. Outros quatro participantes do grupo, contra os quais também há mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, não foram localizados e estão sendo procurados. Também foram apreendidos dez veículos. O delegado Heliomar Franco disse que a investigação, iniciada há seis meses, mostrou que alguns participantes do grupo roubavam os veículos em Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Gravataí e Canoas para levá-los a receptadores em chácaras de Viamão, recebendo R$ 300 a cada operação. A quadrilha tinha preferência por carros usados, que eram desmanchados para revenda de peças ou para entrega de partes a ferros-velhos. Em alguns casos havia devolução ao proprietário mediante pagamento de resgates que variavam de R$ 3 mil a R$ 7 mil. A operação da polícia recebeu o nome de Inhacorá, palavra guarani que designa um cercado grande, e mobilizou oito delegados e cem agentes policiais. Franco acredita que a quadrilha fosse a responsável por uma parte significativa de todos os roubos de veículos praticados na região metropolitana da capital gaúcha.