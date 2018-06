Polícia desmonta esquema de disque-drogas em Curitiba

Um disque-drogas, comandado por Claudair Rogero Somero, de 34 anos, foi desmontado na última quinta-feira, 19, por policiais da Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná. Segundo a Agência Estadual de Notícias, Claudair fazia entregas para caminhoneiros e usuários de Curitiba e Região Metropolitana. Segundo as investigações, pelo menos 30 entregas eram realizadas todos os dias a residências e postos de combustíveis.

Somero foi preso em flagrante, quando entregava uma encomenda para Wagner Henrique Eisenberg, de 24 anos, em sua residência na Vila Izabel. Na abordagem foram apreendidos 12 buchas de cocaína e R$ 270 reais usados para comprar a droga. No carro de Somero, um Celta, os policiais encontraram mais 200 gramas de cocaína embalada e pronta para comercialização.

O suspeito mantinha uma freguesia que constantemente fazia encomendas, por telefone, que ele entregava onde o cliente determinasse. Uma parte da clientela, segunda a polícia, era constituída por caminhoneiros, que estão usando a cocaína como estimulante, substituindo o rebite por uma droga que age como um estimulante mais intenso no organismo.

As investigações continuam em andamento para identificar sócios e fornecedores de Somero. Juntamente com Eisenberg, ele foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. Os dois ficam presos no Centro de Triagem II em Piraquara, à disposição da Justiça.