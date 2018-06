Polícia desmonta organização criminosa comandada por presos no RS A Polícia Civil desmontou uma organização criminosa comandada de dentro das cadeias do Rio Grande do Sul e prendeu 24 pessoas acusadas de receber ordens de presos para cometer crimes. Usando telefones celulares clonados e centrais telefônicas clandestinas, os detentos conseguiam orientar seus parceiros em liberdade para ações como assaltos, seqüestros e distribuição de drogas. A investigação já durava dois meses. A polícia começou buscando um grupo que vendia telefones celulares clonados no Vale do Taquari. Rastreando ligações, chegou à organização, sem nome, comandada por presos de Lajeado, Porto Alegre e Charqueadas. Nas operações dos últimos dias, a polícia também apreendeu 15 armas, 30 celulares e drogas. O delegado Rodrigo Zucco, de Lajeado, disse que a investigação conseguiu evitar dois seqüestros e quatro roubos a banco planejados pela quadrilha.