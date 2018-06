Polícia desvenda morte de administrador Com a prisão de uma quadrilha de roubo de casa em Cidade Ademar, zona sul, a polícia considera solucionada a morte do administrador Jader de Almeida. Uma testemunha reconheceu dois assaltantes que entraram, no dia 6, na casa de Almeida, no Brooklin. Armado com uma pistola 380, ele atirou nos bandidos. Eles revidaram e mataram Almeida.