Polícia detém 14 suspeitos por vandalismo em Porto Seguro (BA)

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Catorze pessoas foram detidas nesta quinta-feira, 1, suspeitas de participar de atos de vandalismo ocorridos ontem em Porto Seguro, no sul da Bahia. Ao menos quatro ônibus foram incendiados.

Segundo a Polícia Civil, entre os 14 detidos que estão sendo averiguados, pelo menos um foi reconhecido por uma vítima como sendo um dos autores do vandalismo.

Um outro integrante da quadrilha, que segundo a polícia era um dos líderes do bando, foi preso em flagrante e está internado no Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, com queimaduras causadas durante os ataques.

A polícia está investigando o motivo para os crimes. Além dos quatro ônibus incendiados, outros dois ônibus teriam sido apedrejados. Os ataques aconteceram em várias regiões da cidade.