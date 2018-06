Polícia detém 21 no Recife em operação contra tráfico de crack

Vinte e uma pessoas foram presas nesta sexta-feira, 18, em Recife e na região metropolitana de Pernambuco durante a Operação Marco Zero, deflagrada pelas polícias civil e militar. Os detidos são acusados de pertencer a duas quadrilhas de tráfico de crack.

A operação conta com 164 policiais civis e 35 militares, que cumprem 25 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nas cidades de Recife, Olinda, São Lourenço da Mata, Igarassú e Timbaúba.

Foram apreendidos aproximadamente três quilos de drogas, armas e cerca de R$ 15 mil em dinheiro. As investigações começaram há um ano, na região do Recife Antigo, o Marco Zero da cidade, que originou o nome da operação.

As ações são coordenadas pela Diretoria Geral de Operações de Polícia Judiciária da Polícia Civil e conta com o apoio da Polícia Militar. A investigação foi efetuada pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Unidade de Inteligência da Polícia Civil (Unitelpol) e o Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Defesa Social (CIIDS).