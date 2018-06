Polícia detém 24 pessoas em festa na Grande Belo Horizonte

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu na madrugada desta segunda-feira, 1º, 17 pessoas e apreendeu sete adolescentes que participavam de uma festa em um sítio na cidade de Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. A PM chegou ao local após uma denúncia anônima e encontrou os sete adolescentes nus. No sítio, os militares encontraram porções de cocaína e maconha, bebidas alcoólicas e preservativos, além de um colete da Polícia Civil. Conforme o sargento Rômulo Vicente Papa, da 215ª Companhia de Polícia de Mário Campos, outros participantes da festa conseguiram fugir pulando o muro. O dono do sítio foi identificado como Tiago Rezende Laudares, de 34 anos. Os menores, seis garotas e um rapaz, têm idade entre 13 e 16 anos, de acordo com a PM. O Conselho Tutelar de Mário Campos foi acionado para acompanhar o caso. Todos envolvidos foram levados para a delegacia da cidade, onde seriam ouvidos. Os pais dos menores também foram chamados. Os presos seriam autuados por corrupção de menores.