Polícia detém 77 pessoas em rinha de galo no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente (BPFMA) deteve 77 pessoas no sábado, 20, em uma rinha de galo, no município de Itaperuna, no Norte Fluminense.

A polícia descobriu a atividade no local após receber denúncia anônima. Setenta galos de briga foram encontrados na fazenda que tem três arenas de briga. A polícia também apreendeu R$ 16.360 em dinheiro utilizado por apostadores. Todos os envolvidos foram levados para a 143º Delegacia de Polícia e liberados.