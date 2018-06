Polícia detém cinco acusados de espancar homossexual no Rio

SÃO PAULO - Policiais da 42ª DP (Recreio), no Rio, prenderam quatro homens acusados de espancar um homossexual na manhã do último sábado, 10, na Praia da Macumba, no Recreio.

Uma adolescente, de 17 anos, que integrava o grupo também foi apreendida, segundo a polícia.

Na madrugada desta terça-feira foram expedidos mandatos de prisão temporária contra os membros do grupo. Eles são acusados de tentativa de homicídio duplamente qualificado.