Polícia detona pacote suspeito em embaixada da Venezuela no Rio

Foto: Felipe Dana/AP

O esquadrão antibomba do Rio de Janeiro foi chamado na manhã desta quarta-feira, 14, para detonar um pacote suspeito no consulado venezuelano, localizado em Botafogo, zona sul da cidade. Segundo um policial que esteve na ocorrência, o pacote foi encontrado dentro do consulado com uma nota que dizia: "é uma bomba, chame a polícia". O trânsito precisou ser interrompido temporariamente para a explosão do artefato.