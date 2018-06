Polícia deve indiciar músico por homicídio A Polícia Civil deve indiciar o músico Evandro Gomes Correia Filho, de 35 anos, por tentativa de homicídio contra o filho Lucas, de 6 anos, e por homicídio qualificado pela morte da ex-mulher, Andréia Cristina Nóbrega Bezerra. Mãe e filho caíram do 3º andar do prédio onde moravam. O garoto parou sobre uma marquise e quebrou o maxilar. Andréia caiu na calçada e morreu. Para Joaquim de Azevedo Lemos, delegado-titular do 2º DP, Andréia jogou o filho pela janela e se atirou em seguida para tentar preservar a integridade física dos dois. A criança deve prestar depoimento assim que receber alta.