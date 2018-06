Polícia divulga cartaz de acusado de assassinar adolescente no Rio

SÃO PAULO - O Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira, 8, cartaz com a foto de Deivid da Silva Oliveira, de 23 anos. Ele é acusado de assassinar o estudante Victor Hugo da Silva Braga, 15 anos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, na noite do último domingo, 3.

Atingido com tiro na cabeça, o estudante morreu a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres, no Columbandê. O pai de Deivid seria um empresário dono de uma loja na Ceasa do Columbandê.

Qualquer informação sobre o caso pode ser denunciada, sob sigilo, através do telefone (21) 2253-1177.