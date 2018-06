Polícia divulga foto do suspeito pela morte de ex-líder comunitário no Rio

SÃO PAULO - O Disque Denúncia divulgou nesta terça-feira, 2, o cartaz contendo a foto do acusado de assassinar o ex-presidente de associação de moradores do Morro dos Macacos, Marivaldo dos Prazeres, de 50 anos, na semana passada.

José Sérgio da Silva, de 27 anos, conhecido como "Quatro Molas", foi identificado na segunda-feira, após uma atuação conjunta a Divisão de Homicídios da Capital (DH) e a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP/Macacos).

Segundo testemunhas, no dia do crime, na última quinta-feira, 28, a vítima participava de um churrasco na localidade conhecida como "Jardim", no Morro dos Macacos. José teria executado a vítima com uma pistola 9mm quando ele foi ao banheiro.

Ainda de acordo com as testemunhas, o crime teria ocorrido por uma desavença antiga entre a Marivaldo e o traficante conhecido como "Scoob", antigo chefe do tráfico do Morro dos Macacos.

Quem tiver informações poderá denunciar através dos telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido, segundo o Disque Denúncia.