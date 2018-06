Polícia divulga retrato de ladrão do Fasano A polícia divulgou nesta terça-feira o retrato falado de um dos três homens que assaltaram, na segunda-feira, o restaurante Fasano, na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, um dos mais tradicionais de São Paulo. O suspeito é magro e tem idade estimada de 28 anos, 1,80 metro de altura, cabelos crespos e olhos castanhos. Ele vestia jaqueta de couro. A equipe de investigadores do 78º DP, nos Jardins, espera obter informações por meio do Disque-Denúncia (telefone 0800.156315). O denunciante não precisa se identificar. Até o começo da noite desta terça nenhum suspeito tinha sido preso. O retrato falado é o do ladrão que entrou no prédio do restaurante e tomou cerca de 30 funcionários como reféns. Usando uma pistola, ele os trancou em várias salas. Não foi feito o retrato dos outros dois ladrões porque, segundo as vítimas, eles ficaram na rua, em uma moto. A polícia fez uma varredura no prédio, na tentativa de prender os assaltantes, mas os três fugiram. Até a conclusão da vistoria do local, houve momentos de tensão, já que havia a possibilidade de os ladrões estarem disfarçados entre os funcionários. Segundo balanço do restaurante, os criminosos levaram três celulares e R$ 100,00 em vales-transporte. O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), investiga um ex-funcionário do restaurante. Ele disse anteontem que o suspeito é procurado pela polícia por roubo e já havia feito ameaças, na tentativa de ser readmitido.