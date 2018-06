Polícia divulga retrato-falado de assaltante de assessora de Genoino A polícia divulgou na noite desta terça-feira o retrato-falado de um dos bandidos acusados do assalto a assessora Daniela Farah Antunes, 31, e o motorista Edson Tadeu Zacharias, 49, na noite de ontem, em frente à casa do deputado José Genoino, presidente nacional do PT, em Vila Indiana, região do Butantã, zona oeste da capital paulista. Os dois foram abordados pelos assaltantes quando esperavam pelo deputado dentro de um Fiat Marea blindado, no qual Genoino seria levado até a TV Cultura, para participar do programa Roda Viva. O deputado só não foi mais uma das vítimas do assalto, que se transformou em seqüestro-relâmpago, porque quando chegou próximo ao carro lembrou que havia esquecido sua escova de cabelo e voltou para pegá-la. Armados, os bandidos obrigaram a assessora e o motorista a entrar no carro. Um deles ficou com Daniela no banco traseiro e outro ao lado do banco do motorista. O terceiro assaltante vinha logo atrás com um auto Palio. Os ladrões tomaram os aparelhos celulares das vítimas e os cartões de banco, obrigando a assessora a entregar as senhas. Pelo menos um saque foi feito na zona oeste. Genoino saiu de casa pouco depois e participou do Roda Viva. Um dos rapazes procurado pela polícia é pardo, magro, de rosto comprido, tem estatura média e aproximadamente 20 anos.