Polícia divulga retrato falado de suspeito de arrastão em hotel no Rio

RIO - A Polícia Civil divulgou na tarde desta segunda-feira, 18, o retrato falado de um dos suspeitos de participação no assalto ao Hotel Santa Teresa, no centro do Rio. Quinze turistas, entre brasileiros, espanhóis, americanos e holandeses, que estavam hospedados no local tiveram seus bens roubados por quatro bandidos durante um arrastão na madrugada.

Fortemente armados, os criminosos invadiram a hospedaria, na Rua Almirante Alexandrino, por volta das 3h20. Eles pularam o muro durante a troca turno dos seguranças. Segundo a polícia, eles roubaram joias, dinheiro, computadores, celulares e um carro. Nenhum hóspede ficou ferido.

O comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar da Praça da Harmonia, coronel Edílson de Moraes Filho, disse que testemunhas ouvidas pela polícia reconheceram um ex-funcionário do estabelecimento entre os assaltantes.

O porteiro do prédio ao lado, que pediu para não ser identificado, viu toda a movimentação dos criminosos. Segundo ele, enquanto quatro pularam o muro, um quinto suspeito ficou aguardando em frente ao hotel, fingindo que falava ao celular. "Ouvimos as vítimas e funcionários do hotel. Sabemos de quatro criminosos que entraram, mas não podemos descartar hipóteses. Se há um quinto elemento, isso será apurado", disse a titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), Renata Teixeira.

O luxuoso hotel é o mesmo em que a cantora inglesa Amy Winehouse se hospedou em janeiro. Segundo o Santa Teresa, a ocupação estava completa para o final de semana. São 44 quartos, mas não foi informado o número exato de hóspedes. As diárias custam entre R$ 750 e R$ 2.800.

À tarde, a Polícia Militar aumentou o policiamento na região de Santa Teresa. Segundo nota da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o secretário José Mariano Beltrame lamentou o crime no hotel e informou que "o antigo Hospital Quarto Centenário, que foi cedido pela prefeitura ao governo do Estado, será usado como sede de algumas unidades da Polícia Militar."

Preocupação. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio (ABIH-RJ), Alfredo Lopes, o assalto acendeu um "sinal amarelo" na rede hoteleira carioca. "Temia que todo o esforço para garantir a segurança no Rio pudesse sofrer um retrocesso, mas acho que a polícia foi rápida no atendimento às vítimas. Agora temos de nos unir para dar apoio a estas pessoas, algumas tiveram inclusive os passaportes roubados", disse Lopes. / COLABORARAM MARCELA GONSALVES E PEDRO DANTAS.