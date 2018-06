Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar professora em Embu

SÃO PAULO - A Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) divulgou, na tarde desta terça-feira, 1, o retrato falado do suspeito de matar a professora Joyce Chaddad de Moraes Domingues, de 36 anos, na manhã de ontem, 28, em Embu, na Grande São Paulo. A imagem foi feita pelo Setor de Arte Forense, a partir das descrições do suspeito feitas por testemunhas.

O retrato descreve um homem moreno, aparentando ter 25 anos, 1,68m de altura, cabelos e olhos escuros, e forte. As testemunhas relataram que ele se aproximou da professora, que estava na porta de uma escola, no Jardim Júlia, e atirou três vezes, matando-a.

A vítima havia voltado ao trabalho na semana passada, quando terminou sua licença maternidade. No local do crime, peritos do Instituto de Criminalística (IC) encontraram cápsulas de pistola calibre 380. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Embu.

A polícia pede àqueles que tiverem alguma informação que ajude a polícia a identificar e prender o suspeito, deve ligar para o 1º DP de Embu, no telefone (11) 4783-2849, ou para o Disque Denúncia, 181. Não é preciso se identificar.