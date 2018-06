Polícia do DF prende aliado de pré-candidato petista Após a crise que derrubou o ex-governador José Roberto Arruda, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou ontem operação com potencial para desarrumar ainda mais o já complicado tabuleiro político local. A Operação Shaolin, que levou à prisão cinco pessoas, teve como alvo duas organizações não-governamentais que receberam R$ 2,9 milhões do Programa Segundo Tempo, do Ministério dos Esportes. Até 2006, a pasta era comandada por Agnelo Queiroz, pré-candidato do PT ao governo do DF.