Polícia do Paraná prende 3 por maus-tratos contra deficientes Três pessoas foram presas durante a madrugada desta quarta-feira, 14, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, acusadas de maus-tratos contra deficientes mentais, segundo informações do jornal Bom Dia Paraná, da TV Globo. A prisão aconteceu depois de uma denúncia feita ao Ministério Público. Pelo menos 52 pessoas com deficiência mental eram mantidas trancadas em apenas três quartos num asilo da cidade. Os deficientes viviam amontoados em quartos sujos, sem as mínimas condições de ocupação. De acordo com a polícia, os internos passavam o dia inteiro trancados dentro dos quartos. Imagens feitas no asilo chegaram a mostrar outros quartos limpos e bem arrumados. No entanto, de acordo com a Vigilância Sanitária, os cômodos funcionavam como fachada para quem visitava a casa pela primeira vez. Nos quartos onde os internos estavam, um balde era usado como banheiro. O asilo deve sofrer intervenção do Ministério Público ainda nesta quarta.