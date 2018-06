Polícia do Rio compra helicóptero blindado de R$ 8 milhões

Chegou nesta quinta-feira, 2, ao Rio o helicóptero blindado Huey II, comprado por R$ 8 milhões pela Secretaria de Segurança Pública para ficar a serviço da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do Estado. Conhecido como "Caveirão do Ar", ele é totalmente à prova de tiros. A aeronave viajou sete dias, partindo dos Estados Unidos e pousando nesta tarde no hangar da Aeronáutica, na Base Aérea do Galeão, zona norte da capital fluminense. A Secretaria de Segurança aguarda apenas a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e outra da Receita Federal para fazer uso do aparelho.