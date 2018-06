Polícia do Rio faz busca contra cúpula do jogo do bicho RIO - Às vésperas do carnaval, a Corregedoria da Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), no Centro do Rio, e em imóveis do contraventor Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães.