Polícia do Rio faz operação para apreender caça-níqueis

Cerca de 200 policiais civis iniciaram por volta das 8 horas desta quinta-feira, 29, uma operação para apreender máquinas caça-níqueis instaladas em estabelecimentos comerciais no Estado do Rio.

De acordo com o diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, delegado Ronaldo Oliveira, as delegacias têm por meta apreender, no mínimo, 10 máquinas caça-níqueis.

Participam da ação agentes das delegacias da capital, incluindo as unidades distritais de Niterói, São Gonçalo e da Baixada Fluminense, além de agentes de todas as especializadas. O material apreendido será encaminhado para um galpão do Cais do Porto, situado na Avenida Francisco Bicalho, centro do Rio.