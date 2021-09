Polícia do Rio Grande do Norte investiga caso de agressão com 'elementos de tortura'

NATAL - A Polícia Civil do Rio Grande do Norte está investigando o caso de um homem que foi espancado e amarrado no último final de semana em Portalegre, município do Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, há elementos de tortura nas imagens, registradas no último sábado, 11, mas que só viralizaram nesta semana nas redes sociais.

A Polícia apura, ainda, se a vítima é de uma comunidade quilombola local. “As imagens são chocantes. O crime será apurado e, a princípio, se vê elementos de tortura”, afirma a delegada, que acrescenta que o caso será investigado pela Delegacia de Pau dos Ferros, onde a ocorrência foi aberta pelo suposto agressor, que alegou que a vítima teria “jogado pedras em seu estabelecimento”.

No vídeo, é possível ver que o homem está com braços e pernas amarrados enquanto é insultado e agredido. O suspeito da ação aparece nas imagens é um comerciante local que já foi denunciado em junho deste ano pelo crime de injúria racial. O caso está em tramitação judicial.

A governadora Fátima Bezerra (PT-RN) determinou “apuração imediata e rigorosa do caso” pela Polícia Civil e Secretaria de Segurança. “O Governo do RN não será conivente e não compactuará com manifestações de discriminação, intolerância, ódio e abusos de quaisquer naturezas”, afirmou.