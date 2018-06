Polícia do Rio inicia segunda etapa da Operação Têmis

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou na manhã desta terça-feira, 16, a segunda etapa da Operação Têmis, que na semana passada prendeu 45 pessoas supostamente ligadas às milícias.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a fiscalização visa coibir o comércio ilegal de gás, o transporte ilegal de passageiros, o furto de sinal de televisão por assinatura e as atividades comerciais que não cumprem as posturas municipais. O objetivo principal da operação é atacar as fontes ilícitas de financiamento dos grupos que atuam ou atuavam em áreas da zona oeste, especialmente Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba.

Ainda segundo a Secretaria, calcula-se que só o comércio paralelo de gás movimente mais de 50 mil botijões por mês. No ramo das ligações clandestinas de TV, estima-se que o número chegue a 100 mil na região.

A operação deve durar no mínimo 30 dias ininterruptos. Após este prazo, será feito um balanço e a operação de fiscalização poderá ser prorrogada por outros 60 dias.

Além das polícias estaduais, a segunda fase da Têmis terá a participação de departamentos de transporte, sindicatos e empresas dos ramos de atividade ligados à operação. Flagrantes, apreensões e balanços serão centralizados na Delegacia de Homicídios Oeste.