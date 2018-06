Polícia do Rio prende dois jovens com pistola 9 mm roubada Dois jovens foram detidos na manhã desta terça-feira, 3, pela polícia do Rio, dentro de uma Kombi roubada, com uma pistola 9 mm no Morro do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Com cerca de um metro de altura e franzinos, eles chegaram a dizer aos policiais que tinham 9 anos, idade que desobriga a criança a responder judicialmente conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após a chegada das famílias e a constatação da verdadeira idade - eles tem 12 e 13 anos - foi descoberto que um deles tinha sido detido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, na semana passada, por roubo. A apreensão ocorreu durante uma operação da Delegacia de Repressão ao Furto de Cargas (DRFC) com apoio da Coordenadoria de recursos Especiais da Polícia Civil (Core). Os policiais tinham ido à localidade para apurar a denúncia de que comerciantes estariam comprando mercadorias roubadas pelos traficantes. Dois bandidos foram mortos, um ficou ferido e houve apreensão de munição e de um caminhão com carne e frango.