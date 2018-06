Polícia do Rio prende suspeito de ser gerente do tráfico na Rocinha

RIO - Um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona Sul do Rio, foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, em Maricá, na região metropolitana. Segundo o delegado Marcos Cipriano, da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), havia um mandado de prisão contra o traficante pelo crime de homicídio, expedido pela Vara Única da Comarca de Cariré, no Ceará.

De acordo com o delegado, Antônio Ancelio Lira Sales, de 33 anos, conhecido como "Brow", foi encontrado por meio de uma denúncia anônima. Ele teria alugado uma casa em Maricá onde passava o dia com a mulher e o filho. À noite, o traficante retornava à comunidade. Ainda segundo o delegado, Antônio estaria se refugiando na cidade temendo a implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na favela da Rocinha.