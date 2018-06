Polícia do Rio prende traficante com 150 quilos de maconha A polícia prendeu neste domingo o traficante Djalma Rodrigues Pinto, de 58 anos, com 150 quilos de maconha. Pinto é acusado de ser um dos principais fornecedores de drogas da zona oeste do Rio. Ele foi surpreendido numa casa, no bairro de Paciência, zona oeste. Segundo a polícia, Pinto trazia o entorpecente do Paraguai e de Foz do Iguaçu e ganharia 200 reais por quilo vendido. A maconha estava escondida em caixas de papelão e, segundo o delegado titular da Polinter, Deoclécio Assis, seria distribuída nas principais favelas da região. "Ele era um dos principais fornecedores. Não morava aqui. Só trazia a droga e ia embora", afirmou. Assis disse ainda que o traficante tem outros sete mandados de prisão. As investigações começaram no carnaval, quando o criminoso levou para o Rio meia tonelada de maconha, mas conseguiu escapar.