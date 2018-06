Polícia do Rio vai passar a incluir nome social de travestis e transgêneros

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 30, que a corporação passará a incluir o nome social de travestis e transexuais nos registros de ocorrência das delegacias do Estado.

A medida cumpre com o decreto 43.065, assinado em 8 de julho de 2011, que determina o direito de uso de nome social em qualquer repartição pública do Rio.

A chefe da Polícia Civil, delegada Martha Rocha, recebeu o coordenador do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento, para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que ocorreu no dia 29, e anunciaram a medida. De acordo com a delegada, antes do carnaval uma portaria será editada com essa determinação.