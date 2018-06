Polícia do RS prende 13 por 'feirão' de armas e drogas nas redes

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou cerca de 300 grupos no Facebook e WhatsApp que funcionavam como um "feirão" de vendas de armas. Na manhã desta quarta-feira, 29, foram cumpridos 13 mandados de prisão contra envolvidos na venda e na compra de armas e drogas e 13 de busca e apreensão.

Ao longo de um ano, agentes do Departamento Estadual do Narcotráfico (Denarc) já cumpriram 41 mandados de prisão temporária e 56 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e cidades da região metropolitana como Canoas, Gravataí, Alvorada, Guaíba, Sapucaia entre outras. Mandados judiciais também foram cumpridos dentro da Penitenciária Modulada de Montenegro, no Vale do Caí. No total, 36 armas foram apreendidas - entre elas, um fuzil e duas submetralhadoras.

De acordo com o delegado do Denarc, Mario Souza, as investigações começaram com o monitoramento de uma quadrilha de criminosos. "A partir daí foi detectado que pessoas, sem antecedentes criminais, também negociavam drogas e armas, em uma espécie de feira virtual usando o aplicativo", explicou.

Segundo o policial, mais de 300 grupos virtuais foram monitorados durante um ano.

A operação foi batizada de Blindado, porque até fuzis capazes de perfurar objetos blindados foram apreendidos.