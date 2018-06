Polícia do RS recupera carga de TVs avaliada em R$ 500 mil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recuperou uma carga roubada de televisores avaliada em R$ 500 mil na manhã desta terça-feira, 10, em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o delegado Juliano Ferreira, da Delegacia de Repressão a Roubos, havia cerca de 75 televisores dentro dos três caminhões apreendidos. Segundo investigação da polícia, os aparelhos de plasma e de LCD foram roubados de uma transportadora localizada em Cachoeirinha na madrugada do último domingo. Além das TVs, alguns jogos de pneus estavam no interior dos veículos.

Ferreira informou que os agentes da polícia descobriram onde ficava o depósito em que as mercadorias roubadas eram guardadas. Por volta das 20 horas de segunda-feira, um grupo de policiais ficou de campana no local, esperando alguém da quadrilha aparecer.

Uma mulher de 36 anos foi detida e as TVs apreendidas pela polícia nesta manhã. A delegacia busca os outros suspeitos de integrarem o bando.