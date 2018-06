Polícia dos EUA prende bispos da Renascer O casal de bispos Estevam Hernandes Filho e Sônia Haddad Moraes Hernandes, fundadores da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, foram presos pela polícia federal dos EUA (FBI) na madrugada desta terça-feira em Miami. Os dois haviam embarcado na segunda às 23h20, em São Paulo (Guarulhos), no vôo JJ8100 da TAM. Os bispos foram presos porque têm residência em Miami e outros bens nos EUA, porque respondem a processo por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o que estende as investigações até aos órgãos de inteligência norte-americanos, e porque desembarcaram com US$ 56 mil em dinheiro vivo, mas só declararam US$ 10 mil às autoridades alfandegárias. O Ministério Público deve entrar com novo pedido de prisão do casal. Ano passado, o juiz-titular da 1ª Vara, Antônio Rossi, acolheu a denúncia feita pelo promotor Marcelo Mendroni contra os bispos Estevam e Sônia Hernandes, como revelou o Estado, em setembro passado, com exclusividade. O Ministério Público pediu o bloqueio dos bens da Igreja Renascer e do casal por entender que a comunidade neopentecostal se comportava como uma organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e estelionato. Os promotores também pediram a prisão preventiva dos bispos. A Justiça brasileira chegou a decretar a prisão, mas Estevam e Sônia Hernandes conseguiram um habeas corpus que lhes garantiu mobilidade total, inclusive embarcar tranqüilamente para os EUA. A PF e o MP monitoravam o casal e sabiam do embarque do casal ontem à noite. Depois da prisão em Miami, os promotores devem refazer o pedido de prisão preventiva na Justiça brasileira, alegando que eles podem voltar à condição de foragidos. Lista de procurados Estevam e Sônia Hernandes estavam na lista do FBI marcados pelo chamado "alerta azul", sinal de que as pessoas são procuradas por responder a processos que interessam aos EUA e têm residência no país. A prisão por causa do dinheiro não declarado é afiançável, o que significa que eles podem ser soltos a qualquer momento. O FBI já colaborava com os promotores brasileiros nas investigações para rastrear o dinheiro arrecadado pelos bispos da igreja Renascer. Bloqueio de contas No Brasil, a Justiça determinou o bloqueio da movimentação de oito contas bancárias das empresas Colégio Gamaliel e Publicações Gamaliel, abertas em nome do casal Hernandes. A movimentação registrada, entre 2000 e 2003, chegou a R$ 46,4 milhões. Também foram bloqueados bens como a casa dos bispos em Boca Raton, litoral da Flórida, avaliada em U$ 465 mil; uma fazenda de 45 hectares em Mairinque, a 70 km de São Paulo, comprada pela igreja em 2001 por R$ 1,8 milhão. A Igreja Renascer tem 1.500 templos no Brasil e foi fundada em 1986. Como toda organização religiosa, a igreja dos bispos Estevam e Sônia Hernandes também é isenta de pagar Imposto de Renda.