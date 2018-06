Polícia é recebida a tiros no morro da Mangueira Uma equipe de policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foi recebida a tiros, há pouco, por traficantes do Morro da Mangueira quando passava pela Rua Visconde de Niterói no local conhecido como Candelária. Um veículo foi atingido por tiros de fuzil mas nenhum policial ficou ferido. Segundo a polícia, uma granada teria sido lançada pelos traficantes e explodiu num terreno próximo. Os policiais já deixaram o local.