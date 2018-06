Polícia é uma das causas da violência, diz ''''The Economist'''' A revista britânica The Economist afirma, em edição publicada ontem, que a polícia do Rio é responsável por ''''pelo menos metade do problema'''' da violência nas nas favelas da capital. Citada pelo site da BBC Brasil, a reportagem afirma que, ''''além de incompetente, a polícia do Rio está entre as mais brutais do mundo''''. O texto da revista cita o aumento de 250%, em relação a 2002, no número de mortes causadas pela polícia no Estado.