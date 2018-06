Polícia encontra 300 pássaros silvestres em situação de maus tratos em SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 300 aves exóticas da fauna silvestre, em situação de maus tratos, na noite desta segunda-feira. Uma equipe abordou um veículo, no km 299 da Rodovia Régis Bittencourt, município de Itapecerica da Serra, às 22h30. Durante a fiscalização, os agentes encontraram várias caixa de sapato contendo pássaros. Foram encontrados cardeais, rei dos bosques, pintassilgos portugueses e cardenilhas, que são aves típicas do Uruguai e da Argentina.

Em uma das bolsas do motorista, os policiais encontraram ainda um boletim de ocorrência sobre o mesmo crime de tráfico de animais, registrado há três dias no Rio Grande do Sul. Na ocasião ele foi flagrado com três filhotes de arara canindé. O rapaz também possui passagens na polícia pelos crimes de homicídio, receptação e formação de quadrilha. Ele foi preso e levado para uma delegacia da região.

A ocorrência de crime ambiental foi registrada por tráfico de animais e maus tratos. As aves foram encaminhadas a um criadouro conservacionista, em Juquitiba, São Paulo.