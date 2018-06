Polícia encontra celulares e drogas dentro de bolas em presídio do PR

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A polícia civil localizou na terça-feira, 25, dentro de duas bolas de futebol, droga e objetos para fuga que seriam entregues a presos do minipresídio de Maringá, no Paraná.

Os objetos foram encontrados durante revista no pátio do minipresídio da subdivisão. Aproximadamente 120 gramas de maconha, cinco celulares com baterias e nove carregadores estavam escondidos dentro de duas bolas de futebol.

Segundo a polícia, a revista foi feita no horário de sol dos presos. Na ação, também foram encontradas uma chave grifo e um alicate de corte que seriam utilizados para uma eventual fuga do local.