Polícia encontra cemitério clandestino de milícia no Rio

Um cemitério clandestino da milícia que atua na zona oeste do Rio foi encontrado nesta terça-feira, 1º, por policiais da Delegacia de Homicídio após investigações, segundo informou a polícia. O cemitério fica em um descampado próximo a favela do Barbante.

De acordo com o delegado titular da especializada, Antonio Ricardo Lima Nunes, pelo menos dois corpos já foram localizados no local. O cemitério foi encontrado com a ajuda de cães farejadores e de equipes do Corpo de Bombeiros, segundo informações do delegado.