Polícia encontra cinco mortos dentro carro no Rio de Janeiro Quatro mulheres e dois homens foram metralhados dentro de um carro na madrugada desta quinta-feira, 29, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Apenas Márcio Fontela Gomes, de 31 anos, que viajava no banco de carona do carro, sobreviveu. Ele foi atingido por tiros na barriga, foi operado e no Hospital Municipal de Duque de Caxias e passava bem As quatro mulheres, que viajavam no banco de trás, e o motorista Edson Silva dos Santos, de 29 anos, morreram na hora. O delegado titular da 59ª Distrito Policial, André Drumond, anunciou que um policial militar recentemente reintegrado à tropa após cometer desvios de conduta foi preso acusado de envolvimento no crime. O grupo vinha da boate Via Show, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti. O carro em que viajavam, um Gol cinza, foi fechado por outro veículo e metralhado por volta das 4h30 Avenida Nilo Peçanha, no bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, a cerca de cinco quilômetros da casa de shows. Texto alterado às 11h42 para acréscimo de informações.