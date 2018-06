Polícia encontra corpos esquartejados de mulher e criança no RS

PORTO ALEGRE - Dois corpos esquartejados foram encontrados dentro de uma sacola plástica e duas caixas de papelão no município de Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos.

O caso ocorreu nessa segunda-feira, 4, quando um catador de lixo que andava na Estrada Porto das Tranqueiras, no bairro Lomba Grande, encontrou um tórax dentro da sacola que estava à beira da estrada. Próximo ao membro, outras duas caixas continham restos mortais de um corpo feminino e masculino.

O delegado de Homicídios da cidade de Novo Hamburgo, Rogério Baggio Berbicz, disse na manhã desta terça-feira, 5, que aguarda o laudo do Instituto Geral de Perícia, para a identificação das vítimas.

"Sabemos que os restos mortais são de uma mulher e um menino, mas ainda não encontramos as cabeças", afirmou.

De acordo com o policial, aos membros das vítimas foram descartados em um local ermo, o que dificulta em parte, a investigação.

"Na realidade, no local foi feita a desova dos corpos. O crime não aconteceu ali, e pode ter ocorrido em qualquer outra cidade da região, como São Leopoldo, Sapucaia do Sul ou Canoas", explicou o delegado Rogério.

Devido à complexidade do fato, a polícia civil de Novo Hamburgo busca informações com outras delegacias da região para saber se foi registrado algum boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de uma mulher e uma criança durante as últimas semanas. Até o momento não há suspeitos do crime.