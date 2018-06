Polícia encontra homem acusado da morte de companheiro em Salvador Policiais do 23º DP da cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, encontraram Jorge Moreira, de 25 anos, nesta segunda-feira, 10, em um matagal em Cajazeiras. Moreira é acusado pelo duplo homicídio de seu companheiro Luciano Sucupira, de 44 anos, e da mãe deste, Lígia Lima, de 89 anos, após uma discussão no último sábado. De acordo com o delegado Antônio Jacson, o acusado confessou ter matado primeiro o amante com golpes de martelo pela irritação com as constantes cobranças de Sucupira, que alegava tê-lo ajudado a se estabelecer. Lígia, então, tentou impedir o crime e também foi morta.