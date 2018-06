Polícia encontra maconha escondida em creche no Rio

Uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil encontrou na manhã desta quarta-feira, 6, pelo menos 200 kg de maconha escondidos no telhado de uma creche na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio.

De acordo com o delegado titular da Dcod, Marcus Vinícius Braga, logo no início da incursão policial os agentes encontraram vários tabletes de maconha no forro do telhado da creche. A operação continua.

A Ladeira dos Tabajaras se tornou palco de várias incursões policiais desde o dia 21 de março, quando uma fracassada tentativa de invasão de traficantes da Favela da Rocinha resultou na morte de pelo menos quatro dos invasores.

Outros três traficantes que participaram da invasão ainda estariam desaparecidos, segundo moradores da Rocinha.