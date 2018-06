Polícia encontra mais de 300 kg de maconha em carro abandonado

Segundo a polícia, uma caminhonete estava parada na altura do km 144 da BR-364, com vidros quebrados, um pneu estourado e danos na parte da frente. Quando os militares foram verificar o veículo, encontraram a droga. Além da maconha, também foram encontrados galões e sacolas de empresas do Mato Grosso e do Paraguai.

Próximo à caminhonete havia marcas de derrapagem na pista. A suspeita é de que o veículo tenha se envolvido em um acidente e os responsáveis pela droga tenham fugido com medo da apreensão. A polícia ainda vai verificar a quem pertence a caminhonete.