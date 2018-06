Polícia encontra nova enfermaria na Favela do Jacarezinho

Local usado com enfermaria para atender traficantes baleados no Jacarezinho. Foto: Fábio Motta/AE

A operação desta quinta visa apreender armas e drogas na Favela do Jacarezinho. Em Manguinhos, policiais invadiram a favela em busca de motos roubadas. Foram apreendidas 50 motos e vários carros. Em um tiroteio, uma pessoa morreu, duas foram presas e três ficaram feridas. Por causa da operação, as obras do PAC na comunidade foram suspensas.

Motos apreendidas durante a operação policial na Favela de Manguinhos na 4ª. Foto: Fábio Motta/AE