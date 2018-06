Polícia encontra túnel usado pelo tráfico no Rio

A Polícia Militar encontrou neste domingo, 17, um túnel de três metros de extensão que era usado por traficantes do Morro do Cantagalo, na divisa entre Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio, para escapar dos cercos da polícia, segundo informações da PM. O túnel, que ligava dois pontos do Morro, era equipado com ventiladores e comportava pelo menos 15 pessoas.

Com o objetivo de coibir o uso de armas de fogo e a venda de entorpecentes, a PM ocupa todas as favelas da orla de Copacabana com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). No caso do Morro do Cantagalo, a ocupação começou no dia 30 de novembro. O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), inaugurou a UPP dos morros Cantagalo e Pavão-Pavãozinho no dia 23 de dezembro.

A PM ocupa ainda com UPPs o Morro Santa Marta, em Botafogo, a Cidade de Deus e o Jardim Batam, na zona oeste, além dos Morros da Babilônia, Chapéu Mangueira, Ladeira dos Tabajaras e o Morro dos Cabritos, também em Copacabana.