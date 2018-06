Polícia encontra vestígios de sangue em caminhonete e sítio do goleiro Bruno

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Minas confirmou na tarde desta terça-feira, 29, que foram encontrados vestígios de sangue durante a perícia na caminhonete Range Rover do goleiro Bruno, do Flamengo. Durante buscas realizadas ontem no sítio do jogador, também foram identificadas manchas de sangue em objetos do imóvel.

As vistorias fazem parte das investigações sobre o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-namorada que diz ter um filho de 4 meses com o goleiro Bruno.

O reagente luminol detectou manchas de sangue em algumas das peças encontradas dentro do veículo e no sítio. O resultado do exame para saber de quem é o sangue deve sair nos próximos dias.

A caminhonete, emplacada no Rio de Janeiro, foi apreendida no último dia 9 durante uma blitz da Polícia Militar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia de Minas Gerais (DHPP-MG), Edson Moreira, o carro era dirigido por um segurança de Bruno e foi apreendido por estar com o licenciamento vencido.

Texto atualizado às 17h05.