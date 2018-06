Polícia estoura cativeiro e liberta garoto em Guarulhos Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar estourou um cativeiro na manhã desta quarta-feira, 14, e libertou um garoto de 12 anos que havia sido seqüestrado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os criminosos renderam o jovem por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira, 13, quando o garoto se dirigia para a escola, no Jardim Bonsucesso. Com as informações passadas pelo denunciante, a polícia localizou o cativeiro em uma favela na Rua Belo Horizonte, no Sítio São Francisco, também em Guarulhos, por volta das 11 horas. Três menores foram presos.