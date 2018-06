Polícia estoura cativeiro e liberta refém em São Paulo A polícia encontrou, após denúncia anônima, o cativeiro de um rapaz de 24 anos, no Parque Nova Santo Amaro, na zona leste de São Paulo. O rapaz foi encontrado por volta das 16 horas desta terça-feira, 22, no momento em que dormia dentro de um barraco, que estava com a porta amarrada por fios e escorada por móveis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o rapaz foi seqüestrado na segunda-feira, 21, quando saía de sua casa, no Parque Esmeralda. No depoimento ele afirmou já haver passado por outro cativeiro. Os seqüestradores chegaram a pedir resgate à família, mas o valor não foi divulgado. De acordo com a SSP, quatro pessoas estariam envolvidas no seqüestro. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial de Capão Redondo.