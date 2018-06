Polícia estoura desmanche de carretas roubadas em SP A Polícia Civil estourou um desmanche onde havia cinco carretas com cargas roubadas, na Rodovia Ayrton Senna, altura do km 12, sentido interior, em São Paulo. No local, foram encontrados carregamentos de bobinas de aço e de polietileno. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os bandidos conseguiram fugir. O caso será registrado na Delegacia Seccional Oeste da capital.