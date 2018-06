Polícia estoura gráfica que produzia documentos falsos Investigadores do 03º Distrito Policial, de Santa Ifigênia, estouraram, no início da noite de quarta-feira, 28, uma gráfica clandestina que funcionava em um prédio comercial na Praça Marechal Deodoro, em Santa Cecília, região centro-oeste da capital. No local, os investigadores prenderam quatro pessoas, identificadas como Joel Marques de Paiva Neto, 25 anos, Johon Lima Araújo, de 40 anos, Raimundo da Silva, de 36, José Marcondes, de 38 anos. Na gráfica foram encontrados espelhos, todos em branco, de RGs, Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), Carteiras de Trabalho, folhas de cheque, holerites, contas de luz, fotos e uma impressora. O quarteto foi levado para a Delegacia de Santa Ifigênia e autuado por falsificação. Os policiais ainda não sabem se todo o material apreendido é falso, mas estão convencidos de que o grupo detido recebia solicitação de clientes interessados nestes tipos de documentos, que poderiam ser ou não preenchidos pela gráfica.