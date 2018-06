Polícia estoura laboratório de refino de drogas em MG Policiais Federais da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes estouraram um laboratório para refino de drogas em uma fazenda no município de Prata, a 70 quilômetros de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No local, apreenderam 8,7 quilos de cocaína. Quatro traficantes foram presos em flagrante. Entre eles, um químico prático e um reincidente em tráfico de drogas. A fazenda vinha sendo investigada pela polícia havia dois meses. Nela, os policiais apreenderam também litros de acetona e éter, panelas, bacias, balanças, liquidificadores, sacos plásticos, rolos de fita adesiva, entre outros materiais. Segundo a Polícia Federal, os produtos são utilizados para movimentação química. Os policiais também encontraram fórmulas pré-estabelecidas que servem para aumentar o volume dos entorpecentes. Segundo informações da Globo Minas, os criminosos estão à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Prata. Eles podem responder por crime de tráfico de drogas e formação de quadrilha. As substâncias estão na Delegacia de Polícia Federal.