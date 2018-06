Polícia estoura rinha de galos na zona leste Após denúncia anônima, PMs da 2.ª Companhia do 28.º Batalhão e do 1.º Batalhão de Policiamento Ambiental, estouraram, às 17h30 de anteontem, uma rinha de galos montada há menos de um mês numa chácara na altura do n.º 50 da Rua Ioneji Matsubayashi, no Bairro Colônia, região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Foram apreendidos no local 92 galos, grande parte dos animais com sinais de maus-tratos. As aves estavam em gaiolas improvisadas. O dono da chácara e 35 apostadores foram detidos.